Sindaco di Cecina fermato con la cocaina, FdI: “Evitiamo attaccamento a poltrone”

La vicenda del sindaco di Cecina Samuele Lippi fermato con la cocaina è diventata un caso politico. E così, dopo la dichiarazione di temporaneo impedimento che ha consentito al vicesindaco di assumere le deleghe, la replica arriva dai vertici regionali di Fratelli d’Italia.

“Un impedimento temporaneo personale, ammesso, non celato e provato dai fatti, non può e non deve essere tradotto in un attaccamento forzato alle poltrone da parte del Pd”. A sostenerlo oggi in una nota congiunta il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi e il deputato Francesco Michelotti, in merito alla vicenda che ha coinvolto il sindaco di Cecina Samuele Lippi per il quale ieri il Comune ha inviato alla prefettura una dichiarazione di impedimento temporaneo.

Due giorni fa il sindaco, fermato dai carabinieri con un piccola dose di cocaina, ha reso noto di voler “intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me”. “Se il sindaco Samuele Lippi non è in grado di amministrare Cecina – si legge ancora nella nota -, ne prendiamo atto, ribadendogli umanamente il nostro augurio di ritrovare la propria serenità, ed un migliore stato di salute, attraverso il prendersi cura di se stesso, come egli stesso ha dichiarato. Tutt’altro tema, che lascia senza parole, è piuttosto la volontà del suo partito di portare avanti un mandato che il sindaco stesso ammette di essere impedito a garantire”.

Prosegue la nota sul sindaco di Cecina da parte di FdI. “Siamo costretti a ricordare al Pd che sono i cittadini a dover scegliere chi li rappresenta e che non è istituzionalmente corretto decidere al posto loro. Sarebbe potuto essere credibile il temporaneo impedimento se non fossimo a scadenza di mandato. Proprio in virtù della scadenza stessa invece, l’impedimento temporaneo crolla”.