Rock Contest 2020: guarda la quinta selezione. Ospite speciale: L’Albero!

Ultima serata di selezione della specialissima “Computer Age Edition” del Rock Contest di Controradio, 6 progetti in gara e l’esclusivo live di Andrea Mastropietro, in arte L’Albero. Vota il tuo preferito!

Vota il tuo preferito entro le 22:00 di mercoledì 13 dicembre sulla pagina apposita. In gara Djstivo, Nuvola, Caterina, Washita, Stramare, PNG. Ospite live L’Albero, appena uscito per Santeria/Audioglobe con l’album “Solo al sole”. Presentano Giustina Terenzi e Giovanni Barbasso.

Intanto hanno passato le selezioni precedenti accedendo in finale: Rooms By The Sea, Gaube, Elise Duchemin, Bob & The Apple!

L’appuntamento fisso del lunedì sera alle ore 21:00 continua in “prime time”, attraverso la multipiattaforma EDO Eventi Digitali Online di Controradio, nata con l’intento di produrre e diffondere eventi attraverso canali digitali: le note del Rock Contest scorreranno sulle pagine Facebook del Rock Contest, di Controradio, di Rockit e di Giovanisì – Regione Toscana. E ancora, sui siti rockcontest.it e controradio.it, sul canale Youtube Controradio crossmedia, sui profili InstagramTV Rock Contest e Controradio.

Prossimi appuntamenti: VETRINA FINALISTI (14 DICEMBRE)

ROCK CONTEST 2020: LA FINALE (21 DICEMBRE) + THE ZEN CIRCUS!!!!

ROCK CONTEST 2020: RESET! – il meglio di- (28 DICEMBRE)

