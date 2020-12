Ritorna “Chille’s Corner”: quattro giorni di riflessione sullo spettacolo online

Chille’s Corner ritorna con il tema: “TEATRO IN STREAMING? NO, SÌ, FORSE MA…”, quattro giorni connessi per riflettere sui limiti e sulle opportunità dello spettacolo online.

Da mercoledì 9 a sabato 12 dicembre, alle ore 17.30, in diretta sulla pagina Facebook dei Chille andrà in onda un confronto nazionale sul tema a cura di Claudio Ascoli e Matteo Brighenti.

Quattro tavole rotonde virtuali di dialogo e di discussione sull’opportunità-necessità del teatro sul web al tempo del Covid-19, delle chiusure delle sale teatrali e del rapporto di comunità con il pubblico.

Il progetto dei Chille è stato inserito nel programma di Inverno fiorentino.

Nei quattro incontri aperti al pubblico con artisti, compagnie e operatori del settore impegnati in variegati progetti di spettacolo e di formazione attuati in rete e per la rete, con il contributo di critici, analisti e docenti universitari.

