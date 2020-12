Le Parole del Vieusseux: incontro con Francesca Mannocchi sulla migrazione

Dopo i primi incontri con Ferruccio De Bortoli, Michela Murgia e Stefano Mancuso, le conferenze riprendono sabato 12 dicembre alle 11.00 con Francesca Mannocchi e la parola MIGRAZIONE.

Visto il successo degli incontri on-line, il Gabinetto Vieusseux e il Cinema La Compagnia – partner del Gabinetto in questa iniziativa – hanno deciso di prolungare la programmazione degli incontri, che rimarranno disponibili sulla piattaforma virtuale Più Compagnia per tutta la settimana successiva alla messa in onda.

L’incontro con Francesca Mannocchi di sabato 12 dicembre alle 11.00 resterà dunque a disposizione fino alle 11.00 di sabato 19 dicembre, in modalità online sulla piattaforma Il ciclo Le Parole del Vieusseux, ripartito in forma virtuale il 7 novembre 2020 sulla piattaforma Più Compagnia, andrà avanti fino a marzo 2021. Gli incontri sono gratuiti. Nei giorni di programmazione gli appuntamenti sono previsti per le ore 11.00 del sabato mattina on-line su Più Compagnia, per poi rimanere disponibili per tutta la settimana successiva. I video saranno in seguito consultabili sulla pagina YouTube del Gabinetto Vieusseux.