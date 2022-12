Robyn Hitchcock “Shufflemania!”. Disco della settimana.

Dopo cinque anni esce il nuovo album dell’ex Soft Boys Robyn Hitchcock per l’etichetta Tiny Ghost Records. “Shufflemania!” è stato anticipato dal singolo “The Shuffle Man”.

“Ciao caro ascoltatore, sono entusiasta di pubblicare il mio nuovo lavoro discografico. Cos’è Shufflemania!? È navigare sul destino, fidarsi della tua intuizione e combattere con il destino. Probabilmente è l’album più coerente che abbia mai fatto. È un disco di festa, con alcuni momenti solenni, come le feste sono solite fornire. ” Registrato dal musicista in giro per il mondo durante il periodo pandemico, Shufflemania! presenta «10 gloriously ingenious new Robyn Hitchcock songs», per una durata totale di quasi 40 minuti. «Tracce come Midnight Tram To Nowhere e l’ottimistico brano che chiude il disco One Day (It’s Being Scheduled) rappresentano lo stato dell’arte della musica di Robyn Hitchcock, la sua firma, un dono miracoloso per l’artigianato melodico e una grande prova di umanità in un mondo impazzito», si legge sempre nel comunicato stampa che accompagna il disco.





A quarantadue anni dalle irripetibili intuizioni neo-psichedeliche di “Underwater Moonlight” e sulla soglia del settantesimo compleanno è stato l’acquisto, in piena pandemia, di un registratore multitraccia a dare il via a questa insolita avventura discografica; le demo casalinghe di Robyn hanno iniziato a viaggiare attraverso la rete raggiungendo via mail una serie di amici che hanno impreziosito e completato il disco, l’ex The Smiths Johnny Marr, Brendan Benson (The Raconteurs), Sean Ono Lennon, Emma Swift (che co-produce il disco) e Pat Sansone. Tra chitarre elettriche e acustiche, organi e tastiere, un bel corredo di percussioni, la verve del rock e le trame del folk, l’album è un caleidoscopico mondo fatto del consueto, adorabile, caloroso artigianato sonoro fuori dal tempo a cui Robyn Hitchcock ci ha abituati nella sua lunga carriera.

Shufflemania! di Robyn Hitchcock è il nostro “Disco della settimana“.

Tracklist:

The Shuffle Man

The Inner Life of Scorpio

The Feathery Serpent God

Midnight Tram To Nowhere

Socrates In Thin Air

Noirer Than Noir

The Man Who Loves The Rain

The Sir Tommy Shovel

The Raging Muse

One Day (It’s Being Scheduled)