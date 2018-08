Resistenza: al via 5/0 summer camp di Casa Giubileo

Un viaggio lungo la Linea Gotica che arriverà nel Casentino e a Sant’Anna di Stazzema (Lucca), per poi concludersi a Casa Giubileo, a Monterrigioni (Siena), con una serie di incontri con cittadini migranti e richiedenti asilo politico.

Questo il programma della quinta edizione ‘Summer camp Casa Giubileo 2018’, in programma dal 26 agosto al 9 settembre.

Nato dalla collaborazione tra l’associazione tedesca Asf, l’associazione Il Bosco Fuoritempo e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, spiega una nota, il Summer camp è aperto a

tutti i cittadini europei che abbiano compiuto 18 anni di età.

I partecipanti saranno ospiti di Casa Giubileo, dal 1997 sacrario della Memoria e luogo di accoglienza per progetti sociali e didattici. Partendo dall’importanza della memoria collettiva e storica, il progetto si pone un duplice obiettivo: da una parte la conoscenza della storia della Resistenza e dei massacri commessi dai nazisti e dai fascisti in Toscana, e dall’altra la ricerca, attraverso i ricordi e le storie di chi vive il nostro presente (cittadini europei, migranti, richiedenti asilo politico ecc.), di quella memoria collettiva senza la quale non è possibile pensare e costruire una comunità.