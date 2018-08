Londa (FI), 78enne denunciata per furti al cimitero

Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di sparizioni di piccoli oggetti ornamentali dai loculi, tra cui alcuni modellini di auto e moto sistemati da una madre sulla tomba del suo bimbo

Una donna di 78 anni è stata denunciata dai carabinieri poiché ritenuta responsabile di una

serie di furti avvenuti nel cimitero di Londa, in provincia di Firenze.

Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di sparizioni di piccoli oggetti ornamentali dai loculi, tra cui alcuni modellini di auto e moto sistemati da una madre sulla tomba del suo bimbo. Ieri i militari, appostatisi nella zona, hanno sorpreso la 78enne mentre portava via un rosario e un pupazzo da una tomba. Secondo quanto accertato l’anziana, che

non avrebbe fornito spiegazioni per il suo comportamento, gettava poi gli oggetti in un ruscello nella zona.