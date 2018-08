Rifiuti: sindaco Follonica chiede revoca riapertura inceneritore Scarlino

Appello alla Regione che ha concesso l’autorizzazione per riaprire l’impianto di termovalorizzazione del Casone di Scarlino, bloccato da due anni a causa di una sentenza del Consiglio di Stato.

La Giunta toscana ritiri la delibera di autorizzazione alla riaccensione dell’inceneritore

di Scarlino (Grosseto). Lo chiede il sindaco di Follonica Andrea Benini dopo l’autorizzazione per riaprire l’impianto di termovalorizzazione del Casone di Scarlino, bloccato da due anni

a causa di una sentenza del Consiglio di Stato.

“Non sono stati presi in considerazione – sottolinea Benini in una nota – alcuni elementi che avevamo segnalato in sede di conferenza dei servizi, ovvero quella riferita alla parte

sanitaria che si lega indissolubilmente con quella impiantistica. Il Cnr di Napoli ha confermato, insieme alla Asl che ha prodotto dati allarmanti per la salute dei cittadini, che

quell’impianto ha delle carenze strutturali molto gravi”.

Il sindaco chiede al gruppo Pd in Consiglio regionale “di prendere le distanze da questa autorizzazione. Serve anche una volontà politica, visto che tutta l’amministrane di Follonica è contro alla riapertura di un impianto tecnologicamente non all’altezza.

L’inceneritore di Scarlino non può e non deve diventare la discarica della Toscana”.