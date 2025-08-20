Controradio Streaming
ToscanaPoliticaRegionali, lista civica per Tomasi, ma non è ancora il candidato ufficiale...
ToscanaPolitica

Regionali, lista civica per Tomasi, ma non è ancora il candidato ufficiale del Cdx

By Raffaele Palumbo

Al varo ‘E’ ora – Lista civica per Tomasi presidente’ la lista nata per sostenere la candidatura di Alessandro Tomasi – sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di FdI – a presidente della Toscana.

La lista civica, che affiancherà la coalizione di centrodestra, inizierà a breve la raccolta firme per arrivare alle 10.000 richieste. La lista ha raccolto “persone impegnate nello sport e nel sociale – afferma il comitato promotore -, professionisti e molti medici, amministratori di territorio, persone altamente rappresentative, tra le quali anche tanti delusi del centrosinistra”. Per il comitato per Tomasi la lista rappresenta “prima di tutto garanzia di pluralismo e poi un arricchimento per la coalizione di centrodestra, in termini di idee e di persone, e per i concittadini toscani che non vogliono più una Toscana ostaggio di accordi al ribasso, logiche di palazzo, macchinazioni di potere senza naturale alternanza democratica. Senza il supporto dei civici non si materializza alcuna possibilità per il cambiamento e l’alternanza”. Il comitato però lamenta che “sono stati posizionati degli ostacoli ingombranti, 10.000 firme da raccogliere in poco tempo, con l’obiettivo di frustrare la partecipazione democratica, di ridurre i competitor, di tenere alla porta quante più persone possibile, cioè per continuare a fare il bello e il cattivo tempo, senza controllori. C’è una logica di perpetuazione del potere che va interrotta, anche perché dopo 55 anni ininterrotti” dall’istituzione delle Regioni, “si perde il contatto con la realtà e si smette di rappresentare i cittadini. Ad ogni modo, non ci spaventa quota 10.000 perché abbiamo lavorato per raccogliere intorno al progetto civico persone serie e attive grazie alle quali siamo presenti in ogni provincia”. Tomasi nel frattempo non ha ancora avuto l’investitura ufficiale da parte della coalizione di Centro destra.

