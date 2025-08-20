Controradio Streaming
Gio 21 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaTromba d’aria scuote il pisano: danni ingenti alla tenuta di San Rossore
ToscanaCronaca

Tromba d’aria scuote il pisano: danni ingenti alla tenuta di San Rossore

By Raffaele Palumbo

La violenta tromba d’aria della notte tra martedì e mercoledì ha sradicato oltre dieci pini sul viale del Gombo e sui sentieri vicini. L’area colpita si trova a metà percorso verso il mare. Grave danno ambientale in una zona protetta.

Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella notte tra martedì e mercoledì sul territorio pisano, causando danni significativi soprattutto all’interno della prestigiosa tenuta di San Rossore. L’evento atmosferico, di forte intensità, ha sradicato oltre dieci pini situati lungo il viale del Gombo e sui sentieri circostanti, compromettendo una porzione di territorio naturale molto frequentata e apprezzata sia dai residenti che dai turisti. L’area maggiormente danneggiata è localizzata poco dopo la metà del viale del Gombo, andando verso il mare, in una zona delimitata dove gli alberi abbattuti interrompono il paesaggio e creano problemi anche per il transito e la fruizione del parco. Questo evento rappresenta un duro colpo per l’ambiente e per la conservazione della flora locale, in un contesto protetto di grande valore ecologico e paesaggistico. Le autorità competenti e il personale del Consorzio di gestione della tenuta di San Rossore hanno immediatamente avviato le verifiche e le operazioni di messa in sicurezza, mentre si prevede un intervento di ripristino ambientale per ripristinare il delicato ecosistema danneggiato dalla forza del vento. L’episodio è un monito sull’importanza di una gestione attenta e tempestiva delle aree naturali protette, soprattutto di fronte a fenomeni meteorologici sempre più estremi e imprevedibili. La tenuta di San Rossore, patrimonio ambientale e storico di Pisa, si trova ora di fronte alla sfida di recuperare rapidamente da questo episodio per continuare a garantire un luogo di bellezza e natura aperto a tutti.

Articolo precedente
Marah, centinaia al funerale della ragazza palestinese simbolo di sofferenza
Articolo successivo
Regionali, lista civica per Tomasi, ma non è ancora il candidato ufficiale del Cdx

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30501Cronaca18195Politica4052Cultura & Spettacolo3800Diritti2553Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI