Assalti per rapine a turisti a Firenze, tre 16enni arrestati

Arrestati a Firenze tre sedicenni per assalti per rapine ai danni di turisti. E’ accaduto dopo Ferragosto.

Il viaggio di piacere a Firenze diventa un incubo per due turisti francesi assaliti e rapinati la sera del 18 agosto in pieno centro da una gang di minori che li ha attaccati con spray urticante e vetri di bottiglie rotte la sera del 18 agosto. I carabinieri hanno arrestato tre minori, tutti di 16 anni, due hanno la cittadinanza italiana, uno quella della Romania. I giovani inoltre sono indagati anche per altre tre rapine in strada compiute in città la notte precedente. La sera del 18 i tre avrebbero aggredito i due turisti francesi. Oltre al getto di spray urticante, hanno colpito uno con vetri di bottiglia per strappargli un cellulare. Il turista ha perso sangue. Poi sono scappati con il bottino. Le vittime hanno denunciato la rapina ai carabinieri. Iniziate – subito – le indagini, attraverso la visione delle telecamere urbana, i tre minori sono stati individuati da una pattuglia. E’ scattata la perquisizione. I tre avevano il cellulare, appena sottratto, macchiato di sangue; nella custodia c’era un documento intestato al proprietario, un coltello, uno spray al peperoncino e 215 euro in contanti. In base alle indagini, i minorenni potrebbero essere gli autori di altre tre rapine, commesse sempre nelle vie del centro storico la notte precedente, evidentemente riuscendo sempre a eludere la sorveglianza pubblica nelle strade. Ora sono, su disposizione della procura minorile, trasferiti all’istituto penitenziario minorile (ex riformatorio).