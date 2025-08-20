Violenza sessuale, 2 fuggono in locale e fanno arrestare uomo

A Firenze, in piazza Dalmazia due ragazze sono state molestate alla fermata del tram e sono riuscite a far arrestare un uomo di 27 anni.

Due ragazze respingono avances e atti sessuali di un passante poi si rifugiano in un ristorante per chiedere aiuto e lo fanno arrestare dai carabinieri. E’ successo a Firenze ieri sera, in piazza Dalmazia. L’uomo è accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Ha 27 anni ed è un cittadino del Marocco. Ora è nel carcere di Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida. Secondo una ricostruzione, le due amiche intorno alle 22 erano alla fermata della piazza in attesa del tram. Il soggetto si è avvicinato a una delle due e le avrebbe proposto con insistenza di allontanarsi con lui, molestandola con abbracci e abusandole contatti fisici. La ragazza ha respinto ripetutamente l’approccio, l’altra intanto ha chiesto aiuto al 112 Nue. Anzi, il nordafricano non avrebbe desistito ma, secondo quanto ricostruito, avrebbe rivolto le sue attenzioni verso la giovane che aveva chiamato le forze dell’ordine. Le due ragazze si sono rifugiate in un ristorante per chiedere aiuto. L’uomo, notato l’arrivo della pattuglia, si è allontanato a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri e si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Il nordafricano è stato portato nella stazione carabinieri di Santa Maria Novella, dove è stato identificato risultando già noto alle forze dell’ordine per altri reati.