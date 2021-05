Prenotazioni ‘last minute’ per vaccinarsi nel week end, per over 60

Firenze, i 60enni che faranno le prenotazioni per il vaccino anti Covid sul portale regionale tra oggi, giovedì 20 maggio, e dopo domani, sabato 22 maggio, riceveranno la dose tra il week end e lunedì 24 maggio: è quanto annuncia la Regione Toscana.

Si tratta di una sorta di prenotazioni ‘last minute’ che puntano a incentivare gli over 60 che in Toscana non hanno ancora prenotato la somministrazione e che temono gli appuntamenti a medio-lungo termine. La novità, rivolta dunque ai nati dal 1951 al 1961, è stata decisa oggi, spiega la Regione, nella riunione con cui il presidente della Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sull’andamento della campagna vaccinale.

Per quanto riguarda le prenotazioni dei 42-43enni, oltre mille prenotati a minuto, in meno di 10 minuti infatti si sono state registrate 10mila prenotazione. A disposizione dei 42-43enni ci sono circa 90mila dosi Pfizer da somministrare tra il 7 luglio e il primo agosto.

Restano aperte anche le altre agende per le prenotazioni del vaccino per fasce di età, categorie e patologie. La Regione Toscana, intanto, sta continuando a interloquire con i medici di medicina generale per chiudere l’accordo riguardo alla loro partecipazione alla campagna vaccinale per gli over 70.

Nel tardo pomeriggio di oggi è in programma un nuovo incontro con l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, ma la firma definitiva è attesa nei prossimi giorni dopo il passaggio in Giunta regionale dello schema di accordo.