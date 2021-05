🎧 Covid, Vaccini: "Ho anticorpi in abbondanza, ma mi dicono devo farlo per forza " Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:08 Share Share Link Embed

La testimonianza di CARLO un nostro ascoltatore. “Ho avuto il covid l’anno scorso, ho già fatto la prima dose, ho una quantità straordinaria di anticorpi, ma per la ASL devo fare necessariamente la seconda dose, anche se il mio medico mi ha sconsigliato”

Un storia di (stra) ordinaria burocrazia che, in un contesto caratterizzato dall’emergenza covid assume un significato ancora più surreale. Nonostante tu abbia avuto il covid, nonostante le analisi dimostrino una quantità di anticorpi fuori dal comune, nonostante tu abbia avuto già la prima dose di vaccino contro il covid, per la ASL esiste l’obbligo della seconda dose. perché queste sono le regole. e se il medico lo sconsiglia, pazienza. Te ne fai una ragione.

“Ho avuto il covid circa un anno fa, ma a marzo, siccome insegno, sono docente, ho fatto anche la prima dose di vaccino AstraZeneca. nonostante avessi avvertito di aver già contratto e superato il Sars-Cov2” racconta Carlo in procinto di partire per gli USA per lavoro.

“In vista della partenza per gli Stati Uniti, in attesa di fare la seconda dose, ho fatto delle analisi dalle quali risulta che la mia quantità di anticorpi al covid è enormemente superiore alla media. Al che il mio medico curante mi ha sconsigliato di fare la seconda dose. Ho comunicato la cosa alla ASL. Dopo o dieci minuti, per mail, mi hanno risposto che per me la seconda dose non era necessaria, anzi che ero assolutamente esentato, essendo questa perfino sconsigliata data l’abbondanza di anticorpi sviluppati”.

Ma la storia non finisce qui, purtroppo.

“Mentre mi rallegravo dell’annuncio ho ricevuto, un quarto d’ora dopo, una mail di segno opposto, praticamente una smentita di quello che mi era stato comunicato solo qualche minuto prima, proveniente dallo stesso reparto malattie infettive. Nella mail infatti vengo convocato per fare la seconda dose”

Il motivo? “Mi hanno detto che il mio Covid era troppo lontano nei tempo. e che quindi per prassi la seconda dose andava fatta. insomma queste sono le regole e non importa quanti anticorpi abbia. La prassi è questa”.

