Simone Bezzini nuovo assessore alla Sanità della Toscana

“L’assessore alla sanita’ sara’ Simone Bezzini”. Lo ha annunciato nel corso dei lavori d’aula del Consiglio regionale toscano, in svolgimento a Palazzo Panciatichi a Firenze, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani. “Domani nella prima riunione di giunta attribuiro’ le deleghe e specifichero’ i compiti relativi a ciascuna delega per ogni assessore che fara’ parte della giunta da me guidata” ha aggiunto Eugenio Giani.

Sulla sanita’ “non c’e’ stato nessun vuoto, ma una capacita’ di iniziativa forte in quest’ultimo mese. Sulle procedure e’ stato rispettato pienamente quello che dice la legge. L’articolo 32 dello statuto della Regione mi chiede nella prima seduta di illustrare il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta. La legge dice questo, non mi dice di dover dare le deleghe. Comunque dico che l’assessore alla Sanita’ e’ Simone Bezzini, sara’ nominato ufficialmente con decreto. Domani insieme a Bezzini attribuiro’ le deleghe alle otto persone che ho indicato. Non c’e’ da lamentare niente altro”. Lo afferma, nel corso della seduta odierna del Consiglio regionale, il governatore della Toscana, Eugenio Giani, rispondendo ad alcune sollecitazioni nella seduta odierna dei consiglieri dell’opposizione, che contestano al neopresidente una certa lentezza decisionale su questo punto. “Perche’- si difende Giani- devo fare la corsa ad anticipare rispetto a quello che la legge mi dice di fare? Non mi sembra il metodo corretto”.