Lo schermo dell’arte presenta Moving Archive IV edizione

Dal 26 al 30 ottobre 2020 si terrà la IV edizione di Moving Archive. Rassegna di film che intende approfondire, attraverso il cinema d’arte, tematiche sociali, geopolitiche e ambientali del mondo contemporaneo. Progetto riservato agli utenti delle biblioteche della Città Metropolitana di Firenze

Modalità per la visione dei film: Per accedere alla piattaforma e ricevere i link gratuiti dei film in programma inviare dal 19 al 23 ottobre una mail a [email protected] . Indicare nome e cognome, la biblioteca di riferimento e il proprio numero di tessera.

Edizione completamete on line, comprenderà cinque film dall’archivio dello Schermo dell’arte resi fruibili in streaming on demand gratuitamente. Emilio Vedova – Dalla parte del naufragio di Tomaso Pessina (Italia, 2019), Big Time di Kaspar Astrup Schröder (Danimarca, 2017), China’s Van Goghs di Yu Haibo, Yu Tianqi Kiki (Cina/Olanda, 2016), Troublemakers: the Story of Land Art di James Crump (Stati Uniti 2015), Banksy Does New York di Chris Moukarbel (Stati Uniti, 2014). Ogni film sarà preceduto da una breve video registrazione in cui 5 tra artisti, curatori e storici dell’arte introdurranno i temi trattati: Leone Contini, Roberto Fassone,