La lunga notte di Sant’Anna. A Stazzema il 3 agosto, un grande evento in occasione dell’80° dalla strage.

Sabato 3 agosto a Sant’Anna di Stazzema (LU) si svolgerà un’iniziativa del Parco Nazionale della Pace che vedrà sul palco in piazza della Chiesa un talk, spettacoli e concerti in occasione dell’80° anniversario della strage.

L’inizio è previsto alle ore 16:30 con i saluti istituzionali e a seguire un talk condotto da Raffaele Palumbo con un’introduzione storica di Gianluca Fulvetti, e con i contributi dell Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, Sara Lucaroni, Walter Rizzo e molti altri, sui temi dell’anagrafe antifascista e la legge di iniziativa popolare, il marchio europeo casa Europa Viareggio e i risarcimenti alle vittime. A seguire un incontro con i sopravvissuti della strage.

Alle 18:30 “Mexico 78” con l’attore Luca Barsottelli ed il giornalista Stefano Tamburini. Uno spettacolo sui diritti civili: Olimpiadi di Città del Messico 1968. Sul podio Smiths e Carlos, due velocisti afro-americani, alzano il pugno chiuso, indossando un guanto nero, simbolo delle proteste per i diritti civili. A seguire l’attrice Elisabetta Salvatori con lo struggente spettacolo: Scalpiccii sotto i platani, un intenso lavoro di teatro civile, dedicato alla strage di Sant’Anna di Stazzema proposto in occasione del 80° anniversario della Liberazione. Assolutamente toccante la sua ricostruzione degli ultimi momenti di vita degli abitanti di Sant’Anna di Stazzema prima del compimento dell’eccidio, perpetrato nell’estate del 1944 nel piccolo centro sulle Alpi Apuane.

Renza Castelli e Gabriel del Sarto suoneranno nello spettacolo: “Vita e morte di Edith Piaf”. La guerra è ormai una faccenda seria anche nella Parigi dei night. Edith canterà nei campi di concentramento, si farà fotografare con i prigionieri, poi porterà le foto con sé a Parigi, ne ricaverà delle immagini formato tessera e le utilizzerà per documenti falsi da distribuire di nascosto ai prigionieri in occasione di successivi concerti. Nessuno fra i soldati di guardia tedeschi, distratti dall’ammirazione per la cantante, nota che i musicisti delle orchestre della Piaf sono più numerosi alla partenza che all’arrivo. Alcuni prigionieri si travestono da musicisti e al momento di lasciare il campo si aggregano ai partenti.

Lo scrittore Maurizio Maggiani parlerà del suo libro “La memoria e la lotta. Calendario intimo della Repubblica” e in collegamento video anche gli scrittori Maurizio De Giovanni e Gianrico Carofiglio.

Alle 21.30 concerto di Bobo Rondelli.

Altre due iniziative concludono il lungo programma della serata: alle 18:30 si svolgerà la Camminata nei Luoghi della Memoria in collaborazione con Gli Amici della Francigena Marathon, con postazioni teatrali a cura de La Bottega del Teatro ed alle 23.30 in chiusura della manifestazione Un Fiore per Sant’Anna – edizione notturna. Una camminata dalla piazza della Chiesa all’Ossario dove si terrà un concerto per pianoforte e violino con Gabriele Bascherini e Alice Lombardini.

Dalle 20:00 sarà attivo un servizio navette.

LA DIRETTA SULLE FREQUENZE DI CONTRORADIO E CONTRORADIO WEBTV

Ingresso libero su prenotazione: [email protected] – 0584.77.20.25

Facebook: santannadistazzema