Middle East Now Summer Stories presenta “LYD” prodotto da Roger Waters

Nell’ambito della rassegna Middle East Now Summer Stories all’arena estiva Apriti Cinema nel Piazzale degli Uffizi, martedì 23 luglio una serata speciale dedicata alla Palestina, con la proiezione dell’imperdibile documentario LYD. Il film è stato prodotto da Roger Waters dei Pink Floyd. Proiezione ore 21.45, ingresso libero (fino ad esaurimento posti)

Terza serata della rassegna Middle East Now – Summer Stories all’arena Apriti Cinema del Piazzale degli Uffizi per Estate Fiorentina 2024. Domani, martedì 23 luglio, alle ore 21.45, serata speciale dedicata alla Palestina con la proiezione dell’imperdibile documentario LYD, storia di una città che un tempo collegava la Palestina col resto del mondo, e di cosa sarebbe potuta diventare. Il film è stato prodotto da Roger Waters dei Pink Floyd. La proiezione è in lingua originale con sottotitoli in Inglese e in Italiano.

LYD di Rami Younis e Sarah Ema Friedland

(Palestina, Gran Bretagna, 2023, 78’) – vo sottotitoli inglese, italiano

“Il documentario segue l’ascesa e la caduta della città di Lyd, una metropoli vecchia di 5.000 anni, che un tempo era una vivace città palestinese, fino alla sua conquista avvenuta con la fondazione dello Stato di Israele nel 1948. Mentre il film rivela la sua storia, un coro di personaggi crea un arazzo emozionante dell’esperienza vissuta da questa città palestinese, e del trauma lasciato dal massacro e dall’espulsione. Definito anche un documentario di fantascienza perché combina fatti realmente accaduti a sequenze in cui si immagina una nuova realtà della città, un futuro che non si è mai potuto realizzare”.

Pluripremiato al festival di Amman (Miglior Film e Premio Fipresci), il film ha come produttore esecutivo Roger Waters dei Pink Floyd, e la voce narrante della famosa attrice palestinese Maisaa Abd El-Hadi.

L’ultimo appuntamento della rassegna Middle East Now – Summer Stories sarà martedì 30 luglio – ore 21.45 con ELBOW di Aslı Özarslan. (2024, Germania, Turchia, Francia, 86’) vo sottotitoli inglese, italiano, in ANTEPRIMA ITALIANA INFO