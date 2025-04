Pasqua e Lunedì dell’Angelo: le festività ai Musei del Bargello

La preziosa antologia di scultura rinascimentale resa nuovamente fruibile nel rinnovato complesso di Orsanmichele, le straordinarie collezioni del Museo Nazionale del Bargello e ancora i sepolcri della famiglia Medici alle Cappelle Medicee, le atmosfere e i percorsi di Palazzo Davanzati e Casa Martelli. Le festività pasquali si possono trascorrere insieme a Donatello e Michelangelo, Verrocchio, Giambologna e non solo, ai Musei del Bargello.

Il gruppo di musei statali sarà infatti aperto nelle giornate di Pasqua e Lunedì dell’Angelo, 31 marzo e 1° aprile 2024. Il Museo Nazionale del Bargello sarà aperto dalle 8:15 alle 18:50 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta (con un’apertura eccezionalmente prolungata fino alle 18:50 nel giorno di Pasqua) così come il Museo delle Cappelle Medicee (aperto anch’esso dalle 8:15 alle 18:50). Aperto dalle 8:30 alle 18:30 il complesso di Orsanmichele (con la sola interruzione delle visite alla chiesa la domenica alle 12, per lasciare spazio alla funzione religiosa). Occasione di visita che si rinnova anche martedì 2 aprile, quando il complesso sarà eccezionalmente aperto (il martedì è il giorno di chiusura ordinaria del museo) dalle 8:30 alle 18:30. Chi vorrà invece fare visita ai suggestivi ambienti e alle preziose collezioni del Museo di Palazzo Davanzati dovrà approfittare del sabato e della domenica (apertura dalle 13:15 alle 18:50) ma non potrà il lunedì 1° aprile, giorno in cui il museo osserva la chiusura settimanale. Il Museo di Casa Martelli, infine, gioiello nascosto nel centro di Firenze, sarà aperto gratuitamente, come di consueto, nella giornata di sabato, con visite guidate alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12.