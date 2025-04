25 aprile, le iniziative per celebrare l’80° anniversario della Liberazione a Firenze

Moltissime le iniziative dislocate in tutta la città in occasione dell’80° anniversario della Liberazione.

Si intitola “Un fiore per partigianə e deportatə”, l’iniziativa organizzata da Anpi e Aned provinciali, Comune e Città metropolitana di Firenze, insieme all’Istituto storico toscano della Resistenza e dell’età contemporanea e alla Federazione regionale toscana delle Associazioni antifasciste e della Resistenza: in 28 luoghi dei cinque quartieri fiorentini individuati come simbolo della Resistenza, ogni cittadino potrà portare un fiore, a testimonianza del momento collettivo di partecipazione che rappresenta la celebrazione del 25 aprile. In sala d’Arme a Palazzo Vecchio ci sarà “La memoria della Resistenza ed il contributo delle donne”, una selezione di video in proiezione continua che riassumono il valore e l’impegno della lotta di liberazione dal nazifascismo e il fondamentale contributo di tante donne, nelle giornate di giovedì 24 dalle 10 alle 13 e venerdì 25 aprile dalle 10 alle 18. Venerdì 25 aprile alle 8 al cimitero monumentale di Trespiano l’iniziativa “Diamo un futuro alla memoria” organizzata da Anpi e dalla Rete democratica fiorentina, con l’assessore alla Cultura della Memoria Benedetta Albanese. E poi non mancheranno eventi nelle biblioteche e nei cinque quartieri della città.

“Una data che segna non solo la fine dell’occupazione tedesca e del regime fascista, ma soprattutto la rinascita della nostra democrazia, la riconquista della libertà e la nascita della Repubblica – è il commento dell’assessora alla Cultura della memoria Benedetta Albanese – Ottanta anni fa persone coraggiose, donne e uomini, si sollevarono contro l’oppressione, sfidarono la paura e offrirono le loro vite per affermare un principio fondamentale: la dignità umana, la libertà e la giustizia sono valori non negoziabili. Oggi, la Resistenza è un patrimonio che appartiene a tutto il paese. È un dovere istituzionale, ma ancor prima morale e civile custodirlo, trasmetterlo alle nuove generazioni e difenderne il significato. In un tempo in cui tornano a soffiare venti di intolleranza, revisionismo e autoritarismo, il 25 aprile non è una ricorrenza del passato, ma una bussola per il presente e per il futuro”.

Le Biblioteche comunali propongono un ricco programma di eventi per celebrare il 25 aprile con presentazioni di libri, conferenze e letture ad alta voce offrendo l’opportunità di riflettere sui valori della libertà, della Resistenza e della democrazia – qui il programma https://cultura.comune.fi.it/dalle-redazioni/festa-della-liberazione-2025 Promuovono anche Memorie di Resistenza fiorentina, un progetto che raccoglie storie di persone ed eventi che hanno contribuito alla Resistenza della città e che ha l’obiettivo di promuovere un patrimonio di memoria storica collettiva.

Tante, infine, le iniziative dislocate nei cinque quartieri della città. Al via una rassegna di iniziative, previste per il 25 aprile ma anche nei giorni precedenti e seguenti, con momenti di commemorazione organizzati dal Quartiere 1 e dal Quartiere 5 in collaborazione con le sezioni A.N.P.I. Brozzi, Enriques Agnoletti, Peretola, Rifredi, Rigacci; con i Circoli Arci Il Campino, Tre Pietre, Castello, Il Lippi, e con gli S.M.S. Serpiolle, Rifredi e Peretola – qui il calendario https://quartieri.comune.fi.it/dalle-redazioni/25-aprile-2025-liberi-da-80-anni Il 25 aprile a partire dalle 17:00, presso il Circolo “25 Aprile” in via Bronzino 117, si terrà l’inaugurazione della nuova piazza e la presentazione ufficiale del murale realizzato da Guerrilla Spam per celebrare la memoria storica e il valore della partecipazione collettiva, iniziativa promossa in collaborazione con il Quartiere 4 – qui dettagli https://quartieri.comune.fi.it/dalle-redazioni/inaugurazione-della-nuova-piazza-e-presentazione-del-murale-al-circolo-25-aprile Nel quartiere 2 deposizione di una corona nella Cappella adiacente lo Stadio Comunale e iniziativa a Villa Bracci (stradone di Rovezzano 33) con proiezione di un film, corteo e posa della corona al ceppo commemorativo. Celebrazioni del 25 aprile, infine, anche nel quartiere 3, a partire dalle 8 e mezza con la deposizione della corona ai caduti in piazza Elia Dalla Costa – qui il programma completo del Q3.

Di seguito l’elenco dei luoghi nei cinque Quartieri della città individuati per “Un fiore per partigianə e deportatə”.

Q1

Palazzo Vecchio– Lapide ai Caduti Partigiani

Piazza Torquato Tasso – Monumento ai Caduti

Piazza Santo Spirito – Lapidea Potente

Palagio di Parte Guelfa – Lapide dedicata alla Donna nella Resistenza

Piazza d’Azeglio– Monumento ai Caduti di Radio Cora

Porta al Prato– Lapide ai Caduti

Cascine– Cippo ai Caduti

Via Pandolfini (angolo Via del Crocifisso) – Lapidea Senigallia

Al cippo in ricordo dei Caduti nei Lager (Fortezza da Basso– lato Romito)

Q2

Cappella adiacente lo Stadio Comunale

Via Michele Amari 10 – Targa commemorativa

Q3

Piazza Cardinale Elia dalla Costa– Monumento ai Caduti

Scuola Vittorino da Feltre Lapide

Cimitero del Pino

Q4

Ugnano– Monumento ai Caduti

Giardino di Mantignano– Cippo ai Caduti

Giardino di Villa Vogel– Viale Canova– Cippo dedicato al Deportato

Via F. Cavallotti (lato scuola) – Lapide ai Caduti

Via Antonio del Pollaiolo – Murale Silvano Sarti

Giardini della BiblioteCaNova Isolotto- Scultura che ricorda i Partigiani Medaglia d’oro

Q5

San Biagio a Petriolo – Lapide a Bruno Cecchi

Cimitero di Rifredi– Cappella dei Partigiani

Via della Crocetta a Castello – Lapide ai Caduti

Via Caccini Circolo Le Panche

Viale Guidoni – Cippo di fronte alla Casa della Cultura

Piazza Dalmazia – Monumento ai Caduti

Sagrato della Chiesa di Via Bolognese– Lapide ai Caduti