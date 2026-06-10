Toscana: Consiglio Regionale approva mozione di solidarietà e vicinanza ai bambini ucraini deportati in Russia

Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza una mozione presentata da Casa riformista, primo firmatario il capogruppo Francesco Casini, che esprime “piena solidarietà e vicinanza ai bambini ucraini, e alle loro famiglie, vittime di deportazione, trasferimento forzato e adozione illegale perpetrati dalla Federazione Russa, condannando senza indugi queste pratiche, che costituiscono crimini di guerra”.

La mozione è stata approvata con i voti dai gruppi di maggioranza, mentre le forze di opposizione in consiglio regionale della Toscana non hanno partecipato al voto. La mozione e impegna la Giunta toscana “a sollecitare il Governo italiano, in coordinamento con l’Unione europea e le organizzazioni internazionali, a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta alla tutela dei bambini ucraini deportati e alla liberazione dei prigionieri civili”.

Tra gli impegni anche quello di promuovere, “nelle sedi istituzionali nazionali ed europee, azioni per mantenere alta l’attenzione sulle violazioni dei diritti dei minori e dei civili, sostenendo anche sanzioni mirate contro i responsabili”; a favorire, infine, “iniziative di sensibilizzazione sul territorio regionale, coinvolgendo enti locali, scuole e associazioni, anche in collaborazione con la comunità ucraina”.

Per Casini, “la Toscana ha dato prova in questi anni di solidarietà e accoglienza. Cerchiamo di richiamare l’attenzione su una delle pagine più drammatiche e dolorose del conflitto in Ucraina. La sottrazione forzata dei minori alle famiglie e il loro trasferimento in territorio russo, l’alterazione dell’identità anagrafica e le adozioni illegali. Pratiche condannate dal Parlamento europeo come crimini di guerra, le stime parlano di 19mila bambini ucraini deportati”. ”

Non possiamo voltare lo sguardo dall’altra parte – ha proseguito Casini -. Chiediamo alla Giunta di sollecitare il Governo a sostenere ogni iniziativa diplomatica utile al ritorno dei bambini deportati e mantenere alta l’attenzione, con iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, anche coinvolgendo la comunità ucraina presente in Toscana”.

Il consigliere Jacopo Ferri (Fi) ha annunciato l’intenzione di non partecipare al voto: “L’auspicio è scontato – ha detto -, siamo tutti favorevoli ad una soluzione della situazione in Ucraina. Non credo che il Governo non abbia bisogno di essere sollecitato, essendo molteplici le forme con le quali si sta adoperando e si è adoperato. Diventa difficile non considerare ridonanti le espressioni che vengono esposte in questa mozione”.