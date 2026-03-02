Dini: ” abbiamo condannato Putin per invasione Ucraina, ora Usa fanno lo stesso con Iran”

L’ex ministro degli Esteri, ed ex presidente del Consiglio, Lamberto Dini, ha aggiunto: “‘Il Governo italiano ha detto che dobbiamo mirare a descalation, completamente d’accordo’

In questo momento però si sarebbe tentati di dire che abbiamo condannato Putin per aver invaso un Paese sovrano con azioni militari ma è quello che stanno facendo gli Usa nei riguardi di un Paese sovrano come l’Iran”. Così, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l’ex premier e ministro degli Esteri Lamberto Dini.

“Bisogna dire che l’Europa non ha contato assolutamente nulla, la decisione è stata tutta degli Usa e di Israele che probabilmente avevano già previsto l’allargamento del conflitto. Affermando questo, sia chiaro, non voglio assolutamente difendere l’Iran” ha detto Dini.

“Sta dicendo che come la comunità internazionale si era schierata subito con l’Ucraina oggi dovrebbe fare lo stesso con l’Iran?” gli hanno chiesto Giorgio Lauro e Nancy Brilli, a cui Dini ha risposto: “No, non dico assolutamente questo, facevo solo un confronto di un attacco ad un Paese sovrano”. Per Dini “il governo italiano ha detto che dobbiamo mirare ad una descalation. Ecco, io sono completamente d’accordo”, “perché il blocco che si sta creando in Iran porterà un aumento dei prezzi del petrolio e dell’energia, e quindi il costo economico della guerra sarà pagato dall’Europa”