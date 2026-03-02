Controradio Streaming
Lun 2 Mar 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaFirenze, delitto via Reginaldo Giuliani: in due restano in carcere, uno va...
ToscanaCronaca

Firenze, delitto via Reginaldo Giuliani: in due restano in carcere, uno va ai domiciliari

By Domenico Guarino
carabinieri Firenze
Foto Controradio

Il gip del tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio Corvino mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa di problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate.

Per l’omicidio di Gabriele Citrano, il designer industriale di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, ucciso in un appartamento in via Reginaldo Giuliani a Firenze la notte del 27 febbraio, è stato convalidato l’arresto per i tre indagati. Il gip Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio Corvino mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa di problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate.

Secondo il gip c’è il rischi, in considerazione dell’efferatezza della condotta, che possano reiterare il reato. Domani, il pm Andrea Cusani conferirà l’incarico per l’autopsia. Secondo quanto emerso dalle indagini un credito non riscosso – di circa 2.000 euro – per una partita di droga sarebbe alla base della rissa scoppiata prima nei pressi della vicina stazione di Rifredi, sempre a Firenze,  e poi proseguita nell’abitazione con il tragico epilogo

Articolo precedente
Dini: ” abbiamo condannato Putin per invasione Ucraina, ora Usa fanno lo stesso con Iran”

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31337Cronaca18882Politica4232Cultura & Spettacolo3848Diritti2647Sanità2542

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI