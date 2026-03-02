Firenze, delitto via Reginaldo Giuliani: in due restano in carcere, uno va ai domiciliari

Il gip del tribunale di Firenze, Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio Corvino mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa di problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate.

Per l’omicidio di Gabriele Citrano, il designer industriale di 33 anni, originario di Palermo e residente a Pisa, ucciso in un appartamento in via Reginaldo Giuliani a Firenze la notte del 27 febbraio, è stato convalidato l’arresto per i tre indagati. Il gip Gianluca Mancuso ha poi disposto la misura cautelare in carcere per il fiorentino Gabriele Atzeni, 34 anni, e per il viareggino Antonio Corvino mentre gli arresti domiciliari per il lucchese Giacomo Mancini, 52 anni, a causa di problemi di salute. Per tutti, a vario titolo, le accuse sono di omicidio volontario, rissa aggravata e lesioni aggravate.

Secondo il gip c’è il rischi, in considerazione dell’efferatezza della condotta, che possano reiterare il reato. Domani, il pm Andrea Cusani conferirà l’incarico per l’autopsia. Secondo quanto emerso dalle indagini un credito non riscosso – di circa 2.000 euro – per una partita di droga sarebbe alla base della rissa scoppiata prima nei pressi della vicina stazione di Rifredi, sempre a Firenze, e poi proseguita nell’abitazione con il tragico epilogo