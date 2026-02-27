Uomo trovato morto in casa a Firenze, ipotesi omicidio

Un uomo è stato trovato morto in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze.

Un uomo è stato trovato morto nella notte all’interno di un’abitazione in via Reginaldo Giuliani, zona periferica di Firenze. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la vittima presentava ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Le indagini avrebbero già portato al fermo di tre persone, coinvolte nella vicenda che sembrerebbe essere nata da una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi. L’uomo, cercando di sfuggire, si sarebbe rifugiato nell’appartamento di un amico in via Reginaldo Giuliani. Il gruppo sarebbe poi riuscito a entrare nell’abitazione, dove si è verificata la tragedia: l’uomo ha colpito e ucciso uno dei giovani, ferendo altre due persone presenti nell’appartamento, trasportate successivamente all’ospedale di Careggi. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.