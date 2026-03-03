Pedopornografia online, arrestato 50enne a Pistoia

La Polizia ha arrestato in flagranza un 50enne pistoiese perché trovato in possesso di migliaia di file con ritratti nudi minori di età tra i 3 e i 14 anni.

L’indagine, spiega una nota della questura pistoiese, è scaturita da una segnalazione ricevuta nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online (Cncpo) del servizio polizia postale e per la sicurezza cibernetica ed è stata condotta dal Cncpo di Firenze. Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire su Internet “file dal contenuto pedopornografico, in particolare operazioni di upload di detto materiale, raffigurante minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni”. Gli approfondimenti investigativi, si spiega ancora, hanno poi portato a scoprire che l’account oggetto d’indagine risultava riconducibile al 50enne pistoiese. La magistratura fiorentina ha quindi emesso a suo carico un decreto di perquisizione, eseguito dagli investigatori cibernetici di Firenze e di Pistoia. Nel corso della perquisizione effettuata sui dispositivi informatici in uso all’indagato, “sono emersi migliaia di files multimediali raffiguranti minori ritratti nudi, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che ne ha determinato l’arresto in flagranza”.