Referendum Giustizia 2026 - Confronto Nencini vs Bisori sulla separazione delle carriere dei magistrati

La newsline · 3 marzo 2026 · 21 min

Abstract

Faccia a faccia sul referendum costituzionale consultivo sulla giustizia del 22-23 marzo 2026. Alessandro Nencini (Comitato per il No) e l'avvocato Luca Bisori (già presidente Camera Penale Firenze) dibattono su separazione delle carriere, autogoverno della magistratura e riforma del CSM. Al centro del confronto: il sorteggio dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, il ruolo delle correnti e l'indipendenza dei giudici.