Referendum Giustizia 2026 - Confronto Nencini vs Bisori sulla separazione delle carriere dei magistrati
La newsline · 3 marzo 2026 · 21 min
Abstract
Faccia a faccia sul referendum costituzionale consultivo sulla giustizia del 22-23 marzo 2026. Alessandro Nencini (Comitato per il No) e l'avvocato Luca Bisori (già presidente Camera Penale Firenze) dibattono su separazione delle carriere, autogoverno della magistratura e riforma del CSM. Al centro del confronto: il sorteggio dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, il ruolo delle correnti e l'indipendenza dei giudici.
Capitoli
00:00 Introduzione al referendum sulla giustizia
01:52 Posizione del No - Alessandro Nencini
04:00 Posizione del Sì - Luca Bisori
07:00 Replica Nencini su autogoverno e CSM
10:00 Replica Bisori su indipendenza del giudice
13:00 Il tema delle correnti nella magistratura
16:00 Sorteggio e leggi attuative
18:00 Sistema processuale e Costituzione
19:00 Scandalo Palamara e riforme
21:00 Conclusioni e saluti