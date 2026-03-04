Iran - Intervista a Leila Farahbakhsh su regime, proteste e silenzio dei pacifisti

La newsline · 4 marzo 2026 · 23 min

Leila Farahbakhsh attivista iraniana a Firenze dell'Associazione Globale Donne Vita e Libertà, denuncia il silenzio sulla repressione in Iran: 40.000 giovani uccisi, 53.000 prigionieri politici, esecuzioni quotidiane. Critica l'attivismo selettivo di chi manifesta contro i bombardamenti ma tace sulle vittime del regime degli Ayatollah. Racconta della cancellazione di eventi e delle divisioni nel movimento pacifista italiano.

Capitoli

00:00 Introduzione

00:33 Presentazione di Leila Farahbakhsh

01:52 La famiglia in Iran e la repressione

03:00 Il corteo contro i bombardamenti e la risposta di Leila

06:21 Bombardamenti mirati e propaganda del regime

08:21 Risposta di Marisa Nicchi

10:21 I 40.000 giovani uccisi e il silenzio

14:21 Cancellazione dell'evento a Mugello

18:21 Il nuovo leader supremo e i capitali all'estero

21:00 Divisioni nella comunità iraniana