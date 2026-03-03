Il Filo Verde cresce alle Piagge: rigenerazione urbana e sociale a Firenze

La newsline · 3 marzo 2026 · 18 min

Abstract

Presentazione del progetto Filo Verde alle Piagge, un percorso di rigenerazione urbana e sociale che coinvolge istituzioni, università e cittadini. L'iniziativa integra politiche dell'abitare, salute e riqualificazione degli spazi pubblici. Il 6 marzo al Teatro delle Spiagge si terrà un evento pubblico per illustrare risultati e prospettive future del progetto.