Il Filo Verde cresce alle Piagge: rigenerazione urbana e sociale a Firenze
La newsline · 3 marzo 2026 · 18 min
Abstract
Presentazione del progetto Filo Verde alle Piagge, un percorso di rigenerazione urbana e sociale che coinvolge istituzioni, università e cittadini. L'iniziativa integra politiche dell'abitare, salute e riqualificazione degli spazi pubblici. Il 6 marzo al Teatro delle Spiagge si terrà un evento pubblico per illustrare risultati e prospettive future del progetto.
Capitoli
00:00 Introduzione
00:42 Presentazione del progetto Filo Verde
01:41 Intervista alla Prof.ssa Setola sul coinvolgimento cittadino
07:41 Il Presidente Ferraro sul bisogno di comunità
10:21 Urban housing: dall'abitare privato a quello pubblico
13:41 Michele Vignani e il ruolo delle cooperative
16:06 Prospettive future e rilancio del progetto