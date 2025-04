Pasqua, i musei aperti in Toscana

Pasqua – Tanti i musei aperti in Toscana per Pasqua, 25 aprile e Primo maggio. Partendo da Firenze aperture speciali il 20 e 21 aprile a Galleria degli Uffizi (non il Corridoio Vasariano a Pasquetta) e Giardino di Boboli; Palazzo Pitti visitabile solo a Pasqua.

Il 25 aprile aperti tutti gli spazi delle Gallerie degli Uffizi a ingresso gratuito, il Primo maggio lo stesso ma con tariffe ordinarie. Sarà poi regolarmente aperto a Pasqua e straordinariamente a Pasquetta la Galleria dell’Accademia, visitabile con ingresso gratuito il 25 aprile per celebrare la Liberazione d’Italia. I musei del Bargello aperti regolarmente per le festività pasquali e il 25 aprile a ingresso gratuito. Inoltre, nel periodo compreso tra Pasqua e il Primo Maggio, Bargello, Cappelle Medicee, Orsanmichele, Casa Martelli e Palazzo Davanzati garantiranno aperture regolari. Ancora tra gli statali l’Archeologico e Museo di San Marco visitabili a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 e 4 maggio, stesse aperture per il parco di Villa il Ventaglio, il giardino della Villa medicea di Castello e la Villa medicea della Petraia, mentre quella di Cerreto Guidi e il Museo storico della Caccia e del Territorio saranno chiuse a Pasquetta. Aperti poi a Firenze Musei civici, tra cui Palazzo Vecchio e Palazzo Medici Riccardi per Pasqua, Pasquetta, 25 aprile e Primo maggio.

A Arezzo aperta la Basilica di San Francesco a Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 e 4 maggio così come nelle stesse date il Museo Archeologico nazionale Gaio Cilnio Mecenate e anfiteatro romano oltre a Casa Vasari. In provincia visitabile l’area archeologica del Sodo e Tomba di Camucia nel comune di Cortona sempre nelle stesse date.

Nel Grossetano aperta l’area archeologica di Roselle e quella di Vetulonia il 20, 21 e 25 aprile e ancora 1 e 4 maggio. Nelle stesse date all’Elba (Livorno) visitabili tra le residenze napoleoniche a Portoferraio la Palazzina dei Mulini e Villa S. Martino. A Lucca aperti il museo di Villa Guinigi e quello di Palazzo Mansi. A Pisa visitabile, non però a Pasquetta, il Museo nazionale di San Matteo, quello di Palazzo Reale (chiuso anche il Primo maggio oltre che il 21 aprile) e il Museo delle Antiche navi. Con prenotazione obbligatoria si potrà accedere anche alla Certosa di Calci, non a Pasquetta.

A Pistoia aperti, non però il 4 maggio, Fortezza di Santa Barbara e l’ex Chiesa del Tau. Nel Pratese aperta la Villa medicea di Poggio a Caiano. Nel Senese il Museo nazionale Etrusco di Chiusi visitabile anche il 4 maggio.