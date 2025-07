Viareggio: minore ferisce tre uomini in stabilimento balneare

VIAREGGIO – Aggredite e ferite tre persone in spiaggia a Viareggio nel pomeriggio da un minorenne con una bottiglia di vetro. Il ragazzo era stato sorpreso a rubare uno zaino in spiaggia.

Oreste Giannessi, titolare del bagno Nettuno in Passeggiata a Viareggio (Lucca) ed il cognato sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale della Versilia per farsi medicare, mentre un cliente è stato curato sul posto dai volontari di un’ambulanza. Sono intervenute Croce Rossa e Croce Verde di Lido di Camaiore oltre all’automedica.

Il giovane una volta che si era allontanato lasciando lo zaino che aveva rubato, è tornato al bagno con una bottiglia di vetro che ha rotto per ferire chi era intervenuto. Per evitare che potesse entrare nello stabilimento, il titolare ed il cognato lo hanno bloccato, ma li ha feriti entrambi, così come il cliente. Una volta che lo hanno immobilizzato sono arrivati i carabinieri che l’hanno portato via.

Rabbia e paura da parte dei residenti e commercianti e di chi ha le attività in Passeggiata per questo ulteriore fatto grave avvenuto in pieno giorno ed in piena estate, violenze mai successe che turbano la popolazione e rischiano di allontanare turisti e vacanzieri.