Incendio in campeggio a Castiglione della Pescaia, 600 evacuati

Forte incendio con 600 persone evacuate da un campeggio a Castiglione della Pescaia (Grosseto), in località Rocchette.

Secondo prime informazioni il fuoco sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore. Sul posto volontari e i vigili del fuoco. Ci sono anche due elicotteri antincendio in volo. Le fiamme hanno provocato la deflagrazione di alcune bombole del gas. Il fuoco si sta allargando alla pineta intorno. Su disposizione della prefettura i turisti vengono evacuati al palazzetto dello sport dove si sta allestendo un punto di raccolta, con acqua e zone d’ombra. Usati per trasferirli mezzi di Autolinee Toscane e scuolabus del Comune.

”Ci stanno arrivando in soccorso le autobotti dell’Esercito – spiega la sindaca di castiglione della Pescaia, Elena Nappi – Stiamo allestendo un punto di accoglienza a Casa Mora, con acqua e sali minerali, che ci ha donato Conad”, il fuoco “sta prendendo la pineta, siamo tutti sul posto”. Nelle vicinanze ci sono anche abitazioni e altre strutture turistiche dietro la spiaggia. Le fiamme stanno interessando una pineta storica. Oltre ai due elicotteri della Regione, è in azione un terzo dei Vigili del fuoco. Schierate numerose autobotti per difendere gli edifici dalle fiamme.

Sempre nella provincia di Grosseto, ma in altro versante, c’è stato un altro incendio a Granai di Cinigiano dove le fiamme hanno colpito una vasta porzione di terreno collinare a bosco. Sono intervenuti due elicotteri del sistema regionale e squadre dell’Unione comuni Amiata Sud e del volontariato Antincendi boschivi. Le fiamme sono state dichiarate sotto controllo.

L’incendio nella pineta di Castiglione della Pescaia si è esteso anche alla vicina pineta di Roccamare, dove ci sono ville esclusive immerse nel verde. Oltre all’evacuazione del campeggio, in zona Rocchette, i vigili del fuoco hanno dunque disposto anche l’allontanamento delle persone che si tovavano nella località di Roccamare. Qui, secondo quanto si apprende, fra gli ospiti in vacanza ci sarebbe anche l’ex parlamentare e ministro Rosy Bindi.

Pompieri e squadre antincendio della Regione avrebbero circoscritto l’incendio, anche approfittando di un calo del vento che invece spirava, secondo i racconti, al momento dell’innesco delle fiamme. Da Grosseto l’Esercito ha inviato tutte le autobotti disponibili. Inoltre, oltre al primo soccorso organizzato con acqua, viveri e assistenza del 118, al palazzetto di casa Mora è in fase di organizzazione l’eventuale pernottamento con brandine e la preparazione di pasti per la cena per 600 persone del campeggio.