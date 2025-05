Prato, uomo di 37 anni è stato accoltellato a morte

Ancora violenza a Prato. Un omicidio di cui sono ancora sconosciute le cause che si è verificato ieri nel tardo pomeriggio ai danni di un uomo albanese di 37 anni. Per tutta la notte sono stati interrogati due suoi connazionali, che sono stato di fermo.

PRATO Un uomo di 37 anni è stato accoltellato a morte da almeno due persone nel tardo pomeriggio di ieri in via Corridoni, nella zona nord di Prato. L’omicidio è avvenuto al culmine di una lite fra connazionali albanesi: due ragazzi – di cui uno minorenne – sono stati fermati nella notte e sarebbero ora in stato di fermo. L’uomo ucciso era stato soccorso in codice rosso dai sanitari, ma è morto nonostante il loro tentativo di salvarlo.

L’allarme è scattato alle 19 circa, quando la chiamata di soccorso è giunta alla centrale del 118 che ha mandato sul posto due ambulanze. Risulta infatti anche un altro ferito nella lite, soccorso in codice giallo: si tratta di un uomo di 21 anni, anche lui albanese, che probabilmente è stato colpito mentre cercava di difendere la vittima.

Al momento non si conoscono le ragioni che hanno dato origine alla lite. Si sa soltanto che a un certo punto almeno uno dei partecipanti ha estratto un coltello e ha colpito la vittima all’altezza del cuore. Sul posto è intervenuta la polizia di Prato alla ricerca di elementi utili per risalire all’aggressore e ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio, oltre che i motivi che lo hanno originato.