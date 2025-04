Pisa, omicidio Kalaveri: pm chiede 4 ergastoli

L’omicidio avvenne il 18 agosto 2022 quando un commando gli scaricò addosso 16 colpi di pistola. Il 36enne fu vittima di una vendetta in nome del cosiddetto codice Kanun, adottato in Albania per lavare con il sangue l’uccisione di consanguinei.

Quattro ergastoli, con isolamento diurno, per altrettanti imputati di omicidio volontario premeditato al processo per la morte di Elson Kalaveri, l’albanese di 36 anni ucciso in un agguato in strada a Sasso Pisano (Pisa) il 18 agosto 2022 quando un commando gli scaricò addosso 16 colpi di pistola.

Il pubblico ministero Giancarlo Dominijanni oggi ha chiesto alla corte d’assise di Pisa, quattro condanne all’ergastolo per Qoli Shkelqim, 40 anni, di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), ritenuto essere il basista del gruppo di fuoco e colui che condusse la vittima a Sasso Pisano per consentire la sua uccisione, per Valentino Tarallo e Giovanni Capone, entrambi di Napoli, ritenuti gli esecutori del delitto, e per Deliu Shkelzen, alias Shkelzen Keqi, ritenuto il mandante dell’omicidio.

Quest’ultimo, infatti, secondo la procura, volle vendicare la morte del fratello ferito nel 2014 in Albania, durante una lite con Kalaveri, e poi deceduto nel 2019.

L’accusa ha chiesto inoltre la condanna a 16 anni di reclusione per Ivan Tolomello, l’autista che accompagnò la banda dei presunti killer in Toscana, in ragione della sua ridotta partecipazione all’omicidio e dell’atteggiamento collaborativo. Nelle prossime udienze si svolgeranno le arringhe delle difese e nelle prossime settimane è attesa la sentenza.