Aperte le domande per “Libri Gratis”

Il contributo della Regione Toscana per l’acquisto di libri per la scuola secondaria di I e II grado. Il bando è promosso nell’ambito del progetto Giovanisì, che offre un contributo per l’acquisto dei libri scolastici per l’anno 2025/2026. L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e le domande possono essere presentate entro il 28 maggio 2025.

Il contributo è destinato agli studenti residenti in Toscana, con un’età inferiore ai 24 anni e un valore ISEE non superiore a 15.800 euro. Per accedervi, è fondamentale che lo studente sia regolarmente iscritto per l’anno scolastico 2025/2026 a una scuola pubblica o paritaria situata sul territorio regionale. Il contributo economico varia in base alla classe frequentata, gli importi sono calcolati sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana e vanno da 137 a 348 euro circa.

La domanda deve essere compilata online all’indirizzo www.regione.toscana.it/ librigratis. Per procedere, è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE o Tessera Sanitaria/CNS. Nel caso di studenti minorenni, la domanda deve essere presentata da un genitore o da chi ne fa le veci, mentre per gli studenti maggiorenni può essere inoltrata direttamente dallo studente o dal suo tutore. Per ogni figlio è necessario inviare una richiesta distinta.

Per maggiori informazioni: [email protected] .