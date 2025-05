Tensioni tra tifosi Fiorentina-Betis, un ferito ricoverato

Tensioni tra tifoserie tra Fiorentina e Betis Siviglia ieri sera al Franchi per la gara di Conference league. C’è stato il lancio di sedute dello stadio e qualche tifoso, sempre 5-6, sarebbe ricorso alle cure mediche del personale sanitario presente con le ambulanze all’esterno dell’impianto.

Tutto è accaduto durante il secondo tempo della partita, quando gli ultrà delle due squadre hanno iniziato a provocarsi reciprocamente, scagliando le sedute dell’area in cui erano ospitati. Ogni tentativo di contatto tra le due tifoserie e’ stato impedito dall’intervento delle forze dell’ordine.

Le operazioni di filtraggio prima e dopo la partita si erano concluse senza problemi: nessuno ha tentato di portare all’interno dell’impianto oggetti contundenti. Per questo si ipotizza che i tifosi abbiano staccato le sedute per scagliarle contro gli avversari. Personale della digos, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza sta lavorando per identificare i tifosi coinvolti.

Secondo quanto poi appreso sono otto i tifosi rimasti feriti in modo non grave dal lancio di oggetti: quattro supporter spagnoli e altrettanti della Fiorentina sono stati curati dai sanitari sulle ambulanze presenti nei pressi dello stadio senza la necessità che fossero trasferiti poi in ospedale. Il più grave è uno spagnolo che ha riportato una bruciatura a una mano pare legata all’esplosione di un petardo.

I quattro sostenitori del Betis, secondo quanto ricostruito, erano seduti nel settore ospiti mentre gli altri erano nell’area ferrovia. La digos è al lavoro per ricostruire quanto è avvenuto nel corso del secondo tempo della partita e identificare i responsabili.