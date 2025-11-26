Controradio Streaming
Prato: rinviato a giudizio l’uomo accusato di aver ucciso Denisa Paun

By Redazione

È stato rinviato a giudizio Vasile Frumuzache, la guardia giurata romena che ha confessato l’omicidio di Maria Denisa Paun, la 30enne connazionale uccisa il 15 maggio dentro il residence Ferrucci di Prato e ritrovata tre settimane dopo alle Panteraie di Montecatini (Pistoia). Il gup ha accolto la richiesta del pm Luca Tescaroli.

Frumuzache, residente a Monsummano e difeso dall’avvocato Diego Capano, comparirà il 15 gennaio davanti alla Corte d’assise di Firenze, nella stessa udienza in cui sarà processato anche per l’omicidio di un’altra escort romena: Ana Maria Andrei, uccisa l’anno precedente a Montecatini. Nel corso dell’udienza il difensore ha chiesto il giudizio abbreviato condizionato a perizia psichiatrica, richiesta respinta perché l’omicidio volontario aggravato non consente tale rito. Capano ha spiegato di averla presentata comunque per non perdere la possibilità, qualora l’aggravante dovesse cadere in dibattimento. La madre di Denisa, presente in aula, è uscita in lacrime dopo la richiesta di rinvio a giudizio, senza rilasciare dichiarazioni.

