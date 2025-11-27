Controradio Streaming
Gio 27 Nov 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaAggredita dall'ex marito in strada, ferita al volto col coltello
ToscanaCronaca

Aggredita dall’ex marito in strada, ferita al volto col coltello

By Raffaele Palumbo
sicurezza Firenze
immagine d'archivio

A Firenze una donna è stata aggredita dall’ex marito in via Solferino ed è stata ferita al volto. L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri.

Aggredita in strada dall’ex marito che l’ha ferita la volto con un coltello, colpendola più volte. E’ accaduto due sere fa in via Solferino a Firenze, come riporta oggi La Nazione e come riferisce una nota dei carabinieri diffusa oggi. La donna, portata in ospedale, ha avuto 20 giorni di prognosi, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri per lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’ex coniuge. Secondo la ricostruzione fatta oggi dai militari in una nota, l’uomo avrebbe raggiunto la ex moglie, dopo averla convinta con un pretesto a incontrarlo fuori casa, in via Solferino. Alla vista della donna “l’avrebbe aggredita alle spalle con un coltello, colpendola più volte al volto”. Le urla della vittima avrebbero richiamato l’attenzione di alcuni passanti che, intervenuti, avrebbero messo in fuga dell’aggressore. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale Santa Maria Nuova. Dopo poco, l’uomo ancora armato del coltello è stato individuato nella vicina via il Prato da una pattuglia del radiomobile, successivamente supportata da personale della polizia municipale, i quali dopo averlo disarmato lo avrebbero subito bloccato. Le indagini svolte dai militari avrebbero fatto emergere un quadro di episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della vittima, da circa un anno e già oggetto di una precedente denuncia, successivamente rimessa dalla donna.

Articolo precedente
Prato: rinviato a giudizio l’uomo accusato di aver ucciso Denisa Paun

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30976Cronaca18579Politica4163Cultura & Spettacolo3835Diritti2616Sanità2532

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI