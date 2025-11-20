Firenze si avvicina al 25 novembre con flash mob e passeggiate contro la violenza

/
La città di Firenze torna a dire no alla violenza contro le donne e lo fa con una serie di appuntamenti che porteranno al 25 novembre prossimo, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. il 22 novembre A passo di donna: prima le passeggiate contro la violenza, poi un flashmob in piazza Signoria.
AUDIO: Intervista all’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Firenze Benedetta Albanese.
Le iniziative per la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne sono consultabili sul nostro sito e in rete civica e vedranno poi in collaborazione con il Comune di Firenze dalle 8,30 alle 10.00 ‘Voci contro la violenza’ su Controradio e Controradio Tv con la sindaca di Firenze Sara Funaro e l’assessora Albanese, testimonianze e protagonisti del Festival dei Diritti.