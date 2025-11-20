www.controradio.it Oltre le mura/Beyond the walls - LABORATORIO di orientamento alle tecniche del videoclip Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:22 Share Share Link Embed

Francesco Fei – 𝐏𝐚𝐞𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐢𝐦𝐦𝐚𝐠𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢 𝐦𝐮𝐬𝐢𝐜𝐚𝐥𝐢

Venerdì 21 e sabato 22 e venerdì 28 e sabato 29 novembre 2025 – dalle 15 alle 18

#ImpactHub – Via Panciatichi, 56 – Firenze

Partecipazione gratuita – iscrizione a [email protected]

Laboratorio di orientamento alle tecniche per la realizzazione di video, partende dalla città come scena, come luogo immaginario, come punto di vista da cui far partire la visione necessaria alla creazione.

Info sul programma su www.fabbricaeuropa.net

𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 Autunno Fiorentino 2025

𝘤𝘰𝘯 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘦𝘨𝘯𝘰 𝘥𝘪 Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze