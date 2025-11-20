www.controradio.it Pinocchio Jazz - Franco D'Andrea Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:35 Share Share Link Embed

Con oltre 160 dischi incisi in Italia e all’estero e 20 premi Top Jazz vinti nella sua carriera, Franco D’Andrea è considerato a pieno titolo uno dei migliori pianisti contemporanei e rappresenta l’eccellenza del jazz italiano da oltre 50 anni. Pianista, compositore e instancabile ricercatore di linguaggi, ha saputo unire tradizione afroamericana e avanguardie europee, creando un universo sonoro personale e unico.

Sabato 22 novembre in concerto a Firenze al Pinoccio Jazz, presso Circolo Le Vie Nuove, viale Giannotti.

Apertura ore 21.00, Inizio concerti ore 21.30, Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP.