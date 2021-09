Prato: facevano lavorare gli operai fino a 14 ore al giorno per 2 euro/ora, arrestati

Questa mattina il procuratore di Prato Giuseppe Nicolosi ha illustrato i risultati di un’indagine condotta dalla Guardia di finanza e della polizia municipale

Due euro l’ora per 14 ore al giorno, fin quando un operaio si ribella, denuncia e fa scattare inchiesta. Accade a prato dove degli impreditori che facevano lavorare gli operai fino a 14 ore al giorno per una paga oraria di 2 euro sono finiti in manette. Si trartta di tre cittadini di origine cinese che impiegavano nove lavoratori – cinque africani e quattro cinesi. per loro l’accusa è di sfruttamento della manodopera.

Ai domiciliari sono finite due donne di 40 e 50 anni e il marito di una di loro, quarantenne. Tutti e tre sono considerati i titolari di fatto della confezione ‘Venus Ark’ di via Toscana nel Macrolotto a Prato, (la stessa strada dove avvenne nel 2013 l’incendio della Teresa Moda in cui morirono tra le fiamme sette operai cinesi che vi alloggiavano pure) amministrata da un prestanome, anche lui cinese, il quale non è stato indagato.

L’inchiesta del sostituto procuratore Lorenzo Gestri ha avuto inizio con una denuncia presentata allo sportello anti-sfruttamento del Comune di Prato da un operaio nigeriano, che era stato assunto dai confezionisti cinesi e che si era ribellato al dover lavorare per loro tutto il giorno per pochi spiccioli. La Finanza e la Municipale hanno indagato sulle condizioni in cui lavoravano i suoi compagni di lavoro, che peraltro – è stato fatto rilevare – non hanno collaborato nella fase delle indagini temendo di essere licenziati. Gli africani sono tutti richiedenti asilo ospitati in due Centri di accoglienza straordinaria (Cas) di Prato e Poggio a Caiano. I responsabili dei Cas non si sarebbero accorti che i richiedenti asilo loro ospiti lavoravano per tutta la giornata rimanendo assenti.