Gio 15 Gen 2026
ToscanaCronacaPrato: cade albero, colpisce veicolo. Conducente trasportato in ospedale
ToscanaCronaca

Prato: cade albero, colpisce veicolo. Conducente trasportato in ospedale

By Redazione

I vigili del fuoco di Prato stanno intervenendo in Via Roma, poco distante dall’incrocio con Via Zarini, non lontano dal centro storico di Prato, per un albero che è caduto sulla pubblica via.

Il fatto è avvenuto questa mattina poco dopo le 8. La grossa pianta si è abbattuta sulla sede stradale investendo alcune autovetture in sosta. Anche un veicolo in transito è stato colpito ed il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale. Notevoli ripercussioni sul traffico. La squadra sta ancora operando per la rimozione della pianta che occupa tutta la sede stradale. Sul posto anche la Polizia Municipale.

