Cittadino cinese soccorso in strada a Prato, ipotizzata aggressione

Un uomo di 59 anni, di nazionalità cinese, è stato soccorso nella serata di ieri in via Guido De Ruggero, nella zona di San Giusto, a Prato, dopo essere stato presumibilmente aggredito.

L’allarme è scattato poco dopo le 19. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato l’uomo a terra e lo hanno medicato prima del trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. Le sue condizioni non sono gravi: è stato successivamente dimesso. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato accerchiato e colpito da un gruppo di persone che lo ha anche fatto cadere a terra. Non è ancora chiaro se durante l’episodio sia avvenuta anche una rapina.

Sul luogo dell’aggressione è intervenuta una Volante della polizia che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Un breve video dei soccorsi, circolato sui social, mostra l’uomo mentre viene assistito dal personale sanitario.