Pisa: scontro Comune/bancarellai sul restyling Mercato Duomo

Tar di Firenze ha accolto l’istanza cautelare presentata da 16 titolari di altrettante bancarelle del mercato turistico intorno a piazza dei Miracoli a Pisa per concedere tempo in attesa di un possibile ricorso contro un’ordinanza di sgombero dell’area di piazza Manin, nell’ambito della riqualificazione del percorso turistico che conduce al sito.

Lo ha reso noto oggi il Comune di Pisa annunciando di avere inviato le sue controdeduzioni ai giudici amministrativi per sbloccare l’impasse che si è creato e procedere con i lavori.

“Il cantiere non si ferma – ha assicurato il sindaco Michele Conti – e prosegue nell’area della piazza non occupata dalle bancarelle. Tuttavia intendiamo andare fino in fondo e non vogliamo perdere i finanziamenti Pnrr (2,1 milioni di euro su 5,8 complessivi per il restyling) per colpa delle bizze di qualcuno. Rispettiamo il pronunciamento del Tar ma faremo valere le nostre ragioni”. Un’ordinanza della polizia municipale aveva stabilito la chiusura al transito della piazza e la contestuale liberazione dai banchi della stessa per permettere l’avvio dei lavori che devono concludersi entro la fine di marzo.

“Il procedimento per lotti di questo intervento – ha concluso il sindaco di Pisa – era stato concertato da tempo e anche recentemente c’erano state riunioni con i bancarellai per concordare le fasi operative. Non intendiamo rinunciare a un intervento che migliorerà l’accesso al sito Unesco e che sarà a beneficio della collettività. Se dovessimo perdere i finanziamenti governativi, ma non credo, è bene che la città sappia che le responsabilità non sono dell’amministrazione”