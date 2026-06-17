Prato: Biffoni vara la Giunta, Blasi vicesindaco, Vellucci alla sicurezza

Dopo giorni di trattative e ipotesi finalmente la giunta Biffoni ter vede la luce. Più o meno tutto secondo le ultime indiscrezioni con un paio di sorprese.

Innanzitutto la delega sicurezza e legalità della giunta Biffoni ter va al colonnello dei carabinieri, da poco in pensione, Enrico Vellucci, profondo conoscitore del territorio cittadino. Vellucci negli ultimi sette anni ha diretto il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Prato. Ha diretto importanti indagini tra cui quelle relative all’omicidio di Denisa, la escort uccisa in città, per cui ha ricevuto riconoscimenti dall’Arma.

Confermato Diego Blasi, gruppo Pd Schlein, come vice Biffoni, Maria Rita Cecchini, architetta, ex presidente di Legambiente Prato, avrà la delega all’Urbanistica, Paolo Morello quella alla Salute e servizi sociosanitari. Enrico Romei della lista Biffoni avrà lo Sport. Confermati Benedetta Squittieri, Gabriele Alberti e Ilaria Santi, già assessora con il Biffoni bis. A completare il quadro Cristina Sanzò, ex assessora della giunta Bugetti. Portavoce del sindaco sarà Giacomo Cocchi.

In giunta non ci sono rappresentanti diretti dei 5 Stelle, anche visto che partito non ha portato in consiglio comunale nemmeno un consigliere; e nemmeno di AVS anche se Paolo Della Giovampaola di Avs Europa Verde Prato dichiara “Maria Rita Cecchini all’Urbanistica è la scelta giusta, Avs è soddisfatta”.

Ecco l’elenco delle deleghe:

Diego Blasi – vicesindaco e assessore con delega alla Mobilità sostenibile e alle Politiche per l’immigrazione

Laureato in Scienze politiche alla Cesare Alfieri di Firenze, attualmente è capo di gabinetto della vicepresidente della Regione Mia Diop. Nel 2024 è stato eletto come assessore al Centro Storico, Servizi ai cittadini, Università e Ricerca. In precedenza ha lavorato come coordinatore della segreteria del consigliere regionale Iacopo Melio e, in passato, ha maturato esperienza nel settore del commercio in aziende di Prato, Pistoia e Firenze. Nel 2014 è stato uno dei fondatori dello Spazio Aut di Prato, di cui è stato presidente fino al 2018. Nel 2007 ha lavorato per un anno a Londra come barman. Negli anni dell’Università ha collaborato con alcuni giornali locali ed è stato uno degli animatori del mondo dell’associazionismo pratese. Ama lo sport e, da amatore, pratica pugilato nella storica palestra della Pugilistica pratese.

Gabriele Alberti – a ssessore con delega alle Politiche dell’abitare, Patrimonio, Bilancio e programmazione finanziaria e Protezione civile

Alberti è una delle figure di riferimento della politica pratese a stretto contatto con la comunità. Dipendente dell’Arciconfraternita della Misericordia di Prato, è esponente di spicco dell’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati Nei Campi Nazisti) di Prato, della quale ricopre la carica di Presidente e nel 2025 è stato nominato Presidente della Cooperativa CUI (Cooperativa Unitaria Invalidi) di Prato. Nella Legislatura 2009 – 2014 ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Partito Democratico alla Circoscrizione Sud del Comune di Prato. Durante il primo mandato Biffoni, dal 2014 al 2019 è stato consigliere comunale e presidente della Commissione Politiche sociali. Durante il secondo mandato Biffoni, dal 2019 al 2024, ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Prato. Nel 2024 è stato nominato consigliere comunale.

Maria Rita Cecchini – assessora con delega all’Urbanistica, Pianificazione territoriale, Economia circolare e Centro storico

Architetto ed ex presidente di Legambiente Prato, Maria Rita Cecchini ha maturato una lunga esperienza sul campo della tutela ambientale, ricoprendo ruoli di rilievo a livello regionale come Responsabile del settore Rifiuti ed Economia Circolare per Legambiente Toscana.

Paolo Morello Marchese – a ssessore con delega alla Salute e alle Politiche sociali

Medico e dirigente sanitario, Morello è stato dal 2016 al 2023 il Direttore Generale dell’ Asl Toscana Centro ed è attualmente il direttore generale del Meyer di Firenze, che aveva già diretto in precedenza.

Enrico Romei – assessore con delega allo Sport, alla Partecipazione e alla Comunicazione pubblica e all’Università

Insegnante di educazione fisica, Romei ha maturato esperienza nel settore sportivo diventando un significativo esponente della Federazione Italiana Rugby e nella Federazione Internazionale di Rugby. Dopo essere stato eletto consigliere nel secondo mandato di Biffoni, nell’ultima legislatura, nel 2024, è stato confermato consigliere con delega speciale gratuita per lo sport.

Ilaria Santi – assessora con delega alla Pubblica istruzione e Povertà educativa, Cultura, Pari opportunità e Cultura della memoria

Insegnante, nel 2009 viene eletta per la prima volta in Consiglio Comunale a Prato come indipendente nelle liste del PD. Nel 2014, durante il primo mandato del sindaco Matteo Biffoni, viene eletta per ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Comunale. Nel 2019, con il secondo mandato di Biffoni, viene nominata nella giunta comunale come assessora all’ Istruzione, Edilizia Scolastica, Pari Opportunità, Memoria e Cooperazione Internazionale. Nel 2024 è stata nominata consigliera speciale a titolo gratuito con delega alla Pubblica Istruzione.

Cristina Sanzò – assessora con delega alla Transizione ecologica e ai Servizi demografici

Laureata in economia e commercio, Cristina Sanzò è da anni impegnata nell’amministrazione della città. Dal 1999 al 2004 è stata consigliera circoscrizionale e presidente della Commissione Scuola e Cultura nella Circoscrizione Prato Ovest, dal 2004 al 2009 è stata poi nominata Consigliera Provinciale e Presidente della Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, dal 2009 al 2014 è stata Consigliera Comunale. Dal 2009 al 2019, Cristina Sanzò viene eletta in Consiglio comunale per due legislature consecutive, guidando importanti Commissioni consiliari. Nel 2019, durante il secondo mandato del sindaco Biffoni, viene nominata assessora alla Città Curata e nel 2024 ha assunto l’incarico di assessora al Bilancio e alla Mobilità.

Benedetta Squittieri – assessora con delega all’Innovazione, Sviluppo economico, Turismo, Politiche europee

Diplomata al liceo scientifico “Carlo Livi”, comincia il suo impegno politico a 19 anni nella Sinistra giovanile ricoprendo inizialmente la carica di segretario provinciale di Prato e successivamente quella di responsabile nazionale. Dal 2008 al 2009 è stata segretaria del Partito Democratico di Prato e dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione Consiag Spa. Dal 2014 al 2019, con il primo mandato Biffoni, è stata nominata assessore con delega a Personale, all’Organizzazione, ai Servizi demografici, Sistemi informativi, Innovazione tecnologica e agenda digitale e comunicazione. Nel 2018 è stata nominata Responsabile del Dipartimento Innovazione del Pd Nazionale. Nel 2024, durante il mandato Bugetti, è stata assessora all’Innovazione, Economia circolare, Sviluppo Economico e Commercio.

Enrico Vellucci – assessore alla Polizia locale, Sicurezza urbana, Legalità e Buona amministrazione

Vellucci ha prestato servizio a lungo in Toscana nell’Arma dei Carabinieri e il suo percorso lo lega profondamente al territorio pratese. E’ stato assessore nel proprio comune di provenienza di Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina dal 1993 al 2006 con delega a Pubblica istruzione e Polizia municipale. Nel 2007 è stato il primo al Comando della neoistituita Tenenza di Montemurlo, ruolo per cui gli è stata conferita la cittadinanza onoraria. Successivamente, dal 2010 al 2018 ha guidato la Compagnia di Montecatini Terme per poi essere chiamato nuovamente a Prato a dirigere il nucleo investigativo dell’Arma, seguendo indagini complesse. Vellucci ha lasciato recentemente il servizio attivo, andando in pensione al raggiungimento dei limiti d’età con il grado di Colonnello.

Infine, Lorenzo Tinagli sarà consigliere delegato all’Equità intergenerazionale e valutazione d’impatto generazionale delle politiche pubbliche – Youth test, mentre Sandra Mugnaioni sarà consigliera con delega al Coordinamento delle politiche per la pace.

La prima seduta del Consiglio comunale si svolgerà domani giovedì 18 giugno alle ore 15.