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Mer 17 Giu 2026
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A Firenze codice arancione giovedì e venerdì per il caldo

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
@Imagoeconomica

Domani e venerdì a Firenze scatterà il codice arancione per il caldo, a causa dell’aumento delle temperature.

Domani e venerdì a Firenze scatterà il codice arancione per il caldo, a causa dell’aumento delle temperature. Oggi il codice è giallo ed è prevista una temperatura massima percepita di 34 gradi: alle 9.45, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, la stazione dell’Orto Botanico aveva già raggiunto i 30,2 gradi mentre alle 10.10 la stazione di Firenze Università registrava 28,6 gradi. In Toscana, per il 19 giugno, il Lamma prevede un ulteriore aumento delle temperature, con punte di 36-38 gradi nelle pianure interne.

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