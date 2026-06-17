Al Meyer una tecnologia rivoluzionaria per i test cutanei sulle allergie

All’ospedale pediatrico Meyer di Firenze è entrata in uso una nuova tecnologia per i prick test, ovvero i test utilizzati per rilevare le allergie a livello cutaneo.

Si tratta, spiega l’Aou, “di una tecnologia innovativa che consente di effettuare il test nei bambini in modo automatico, analizzando contemporaneamente i principali allergeni”: “Ottimi i risultati” dei primi mesi di utilizzo del nuovo strumento al Meyer“, primo “centro in Italia ad averlo”. Tradizionalmente i prick test vengono eseguiti mettendo a contatto la cute, dopo averla punta con una piccolissima lancetta, con l’allergene che si intende testare, per monitorare la reazione. Grazie alla nuova tecnologia, invece, il bambino avvicina il braccio a una specie di ‘tunnel di plastica’ e, in pochi secondi, le lancette imbevute di allergene si appoggiano sul braccio in modo da eseguire tutti i test nello stesso momento. La macchina consente di testare simultaneamente fino a 12 differenti allergeni comportando, si spiega, “numerosi vantaggi. Innanzitutto riduce notevolmente il disagio dell’esecuzione del prick test: sia quello percepito, sia quello atteso per le volte successive in cui il paziente dovrà ripeterlo. Infine, consente di ottimizzare i tempi e, fornisce risultati standardizzati, anche grazie all’utilizzo di intelligenza artificiale, e non dipendenti da fattori ‘operatore-dipendenti’ come possono essere le strategie di esecuzione e quelle di lettura, rendendo in questo modo il processo più rapido e accurato”.