Prato, amministrative: accordo PD-M5S è ufficiale

Il Movimento Cinque Stelle entra nella coalizione a sostegno della candidatura di Ilaria Bugetti a sindaca di Prato

“Da diversi anni provavo a instaurare questo tipo di rapporto, essendo fermamente convinto che il Movimento Cinque Stelle dovesse avere l’ambizione di far parte del governo della città, per cui non vi nascondo la soddisfazione”, ha detto, nel corso di una conferenza stampa, il segretario provinciale del Pd Marco Biagioni che ha lavorato all’accordo insieme al coordinatore dei Cinque Stelle a Prato Carmine Maioriello.

“E’ stato un percorso che ci ha impegnati molto perché per 10 anni siamo stati all’opposizione. Il cambiamento è nella natura del Movimento Cinque stelle. Un tema per noi identitario su cui abbiamo trovato convergenza col Pd a Prato è quello del consumo di suolo e siamo arrivati al principio innovativo del recupero di suolo, poi ci sono la contrarietà all’aeroporto di Peretola e il tema della chiusura del ciclo dei rifiuti”, ha detto Maioriello.

L’esponente grillino ha specificato che l’accordo è frutto di una condivisione che “è passata dai territori e dal regionale”. Sul tema del raddoppio tramite interramento della strettoia nel quartiere del Soccorso, tema su cui i Cinque stelle avevano sempre dichiarato la propria contrarietà, Maioriello ha detto: “Dobbiamo dare una risposta rapida e che dia sollievo anche ai residenti del posto, con una riqualificazione. Non possiamo rimanere radicati su posizioni che 10 anni fa potevano essere fondate”, mentre sulla Multiutility la condizione è che “si faccia il possibile per cercare forme di finanziamento diverse dalla quotazione in borsa.

La capolista sarà Chiara Bartalini, già candidata per il consiglio comunale di prato nel 2014, per il consiglio regionale nel 2021 e alle ultime elezioni politiche, alla Camera, nel 2022. Quella dei Cinque Stelle sarà una delle sei liste della coalizione di centrosinistra, oltre a quelle del Pd e di Alleanza Verdi e Sinistra e le tre civiche.