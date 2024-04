Montecatini: 3 scolaresche intossicate, 52 in ospedale

52 persone, tra minori, giovani e adulti, alloggiate nello stesso albergo di Montecatini, ricoverati nei pronto soccorso di Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e al San Giovanni di Dio a Firenze, per aver accusato disturbi gastrointestinali a carattere acuto. Lo rende noto la Asl Toscana centro

I 52 “sono in buone condizioni di salute ma restano in osservazione”. Le prime chiamate per i soccorsi al 118, si spiega, sono giunte intorno alle 2 di oggi. Le tre scolaresche coinvolte sono dell’Itet Carducci Galilei di Fermo, del liceo scientifico Paolo Ruffini di Viterbo e una di nazionalità serba che laloggiavano tutte nello stesso albergo a Montecatini.

I primi a essere soccorsi, la notte scorsa, ragazzi delle due scolaresche italiane oltre a una professoressa e a un dipendente dell’albergo: in tutto 19 trasportati da Montecatini all’ospedale di Pescia e a quello di Pistoia. “Sono al momento tutti in buone condizioni di salute ma restano ricoverati in osservazione”. Nel corso della mattinata si è poi aggiunto un gruppo della scolaresca serba, in totale 33 persone di cui 18 minorenni e 15 adulti.

La centrale operativa 118 Pistoia-Empoli ha attivato le direzioni sanitarie anche dei presidi ospedalieri di Lucca, Prato, Empoli, San Giovanni di Dio a Firenze e Prato, oltre a quelle di Pescia e Pistoia, già allertate, che si sono subito attivate per accogliere gli ulteriori pazienti in arrivo e trasportati con i mezzi soccorso. “Anche questi ultimi pazienti restano in osservazione”. Fin da stamattina, spiega la Asl, “attivato anche il Dipartimento di Prevenzione che, attraverso le varie strutture (igiene pubblica e sicurezza alimentare), ha avviato l’inchiesta epidemiologica finalizzata ad individuare le cause che hanno determinato la sintomatologia ed il successivo ricovero nei pazienti”. Le tre scolaresche avevano tutte cenato nell’albergo: pastasciutta con la panna, un secondo di carne e un dolce il menù. (ANSA)