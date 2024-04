Una nuova moschea per Firenze

Prima preghiera quest’oggi a Firenze presso la nuova Moschea cittadina, attesa da anni. SI tratta della sede della ex banca Intesa sempre in piazza dei Ciompi, più grande e molto più dignitosa della vecchia sede, il trasferimento è iniziato il primo di aprile, mentre è attesa un momento di festa la prossima settimana per la fine del Ramadan.

Un problema che è andato avanti per vent’anni a Firenze ha trovato in questi giorni una sua risoluzione. Vedere i musulmani cittadini pregare in un luogo dignitoso. è stato come vedere la realizzazione di un diritto costituzionale, che si è rispecchiato in questi anni in maniera distorta in quello che non era altro che un vecchio garage riadattato. Da oggi, dopo anni di trattative e di polemiche politiche, la nuova Moschea è una realtà. Anni di speranza, di scommesse andate male, come Sesto Fiorentino, di proposte indecenti, come quella arrivata da un paese islamico che prometteva soldi in cambio di influenza politica e religiosa.

Gli islamici locali, con a capo l ‘Imam Izzedin Elzir dissero no, sapendo che avrebbero comunque dovuto aspettare. Ora quell’attesa è finita. Il fondo che opsota la Moschea, cinquecento metri quadri, è costato un milione e duecentomila euro, senza soldi dall’estero ma con donazioni arrivate dalla comunità, ma anche da tanti fiorentini non musulmani.

In piazza dei Ciompi abbiamo visto da una parte un operaio lavorare alla saracinesca della vecchia Moschea che torna così al suo proprietario che ne reclamava l’uso alla fine del contratto, e dall’altro, a pochi metri, decine e decine di fedeli, di numerose nazionalità, alternarsi in maniera composta nella preghiera del venerdì, giorno di festa nell’Islam. Giorno di festa per la nuova sede e per la prossima fine del mese sacro di Ramadan, la prossima settimana. Giorno di festa amara per quanto sta accadendo a Gaza a cui è stata dedicata la preghiera di quest’oggi, che resta comunque per la città un giorno storico.